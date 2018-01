Deel dit artikel:











Rechtszaak tegen Erasmus Universiteit over streng studiepuntenbeleid Rechtszaak tegen Erasmus Universiteit wegens streng studiepuntenbeleid

Het bindend studieadvies van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is in strijd met de wet. Dat zegt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). De organisatie is een rechtszaak begonnen tegen de EUR.

Studenten die in hun eerste studiejaar niet alle benodigde zestig punten halen, worden van de opleiding gestuurd en mogen niet doorstromen naar het volgende schooljaar. Dit beleid werd in schooljaar 2014-2015 ingevoerd bij de EUR en staat ook wel bekend als 'Nominaal = Normaal'. Het leidde ertoe dat bijna 36 procent van de studenten in 2016 moesten stoppen met hun studie, omdat zij geen positief bindend studieadvies hadden behaald. Iets wat volgens LSR-voorzitter Lars Klappe echt niet kan: "Studenten kunnen alleen weggestuurd worden als ze ongeschikt worden geacht. Iemand die net niet alle punten haalt in het eerste jaar kan je moeilijk als ongeschikt bestempelen." De jongedame die de zaak aan het rollen bracht, had 45 punten gehaald. "Omdat ze geen persoonlijke omstandigheden kon aandragen moest ze vertrekken. Nu is ze dezelfde studie begonnen op een andere universiteit. Dan ben je toch niet echt ongeschikt", vraagt Klappe hardop. Het LSR wil nu weten of die maatregel wel mag. Daarvoor zijn ze een zaak begonnen bij de hoogste onderwijsrechter om te kijken of deze strenge norm wel door de beugel kan. De organisatie heeft in de afgelopen jaren vaker gehoord dat dit soort problemen spelen, maar een oproep aan studenten om zich te melden, leverde weinig op. "De universiteit probeert vaak een schikking te treffen, voordat het tot een rechtszaak komt", zei Klappe tegen RTV Rijnmond. Bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland maken gebruik van de mogelijkheid om een bindend studieadvies te geven. De meeste scholen eisen dat studenten 45 van de zestig studiepunten halen.