Zijn zelfrijdende auto's het antwoord op files? Big Improvement Day

Hoe krijgen we die rotfiles weg? Die vraag stond dinsdag centraal stond op The Big Improvement Day in Den Haag, waar ondernemers kwamen praten over oplossingen. Zoals zelfrijdende auto's.

Een van de aanwezigen was Marieke Martens, hoogleraar Verkeersgedrag aan de Universiteit Twente. Zij wil auto's dichter op elkaar laten rijden zodat meer voertuigen op een vierkante kilometer passen. "Als je als mens niet meer hoeft te reageren op jouw voorligger die afremt, maar de auto doet dat voor je, dan kun je dus wel heel dicht op elkaar rijden." Arjen van Vliet van de Rijksdienst Wegverkeer vertrouwt zo'n systeem nog niet helemaal. "Ik zou ook wel een boek willen lezen tijdens het rijden. De systemen zijn alleen nog lang niet robuust genoeg om op te kunnen vertrouwen. Er kunnen altijd situaties ontstaan waar de computer niet op berekend is." Sjoerd van der Zwaan ziet de oplossing vooral in het geautomatiseerd openbaar vervoer. Zijn bedrijf 2GetThere is daarin gespecialiseerd. "De focus op puur en alleen een zelfrijdende auto remt de ontwikkeling van systemen die verder gaan dan dat."