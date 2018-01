Deel dit artikel:











Ayoub komende zomer naar Feyenoord Yassin Ayoub in actie bij FC Utrecht (Bron: ANP - Joep Leenen)

Yassin Ayoub zal komende zomer de overstap maken naar Feyenoord. De middenvelder komt transfervrij over van FC Utrecht, waar hij een aflopend contract heeft. Ayoub is de eerste aanwinst van de Rotterdammers die komende zomer in het Feyenoord-shirt te zien zal zijn.

Ayoub is al medisch gekeurd. "Er wordt misschien al ingespeeld op een vertrek van Tonny Vilhena. Ayoub is een dezelfde soort type speler als hij", aldus Feyenoord-watcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond. "Feyenoord speelt vaker in wat er in de toekomst kan gebeuren. Je kunt in je achterhoofd houden dat Vilhena ooit kan vertrekken." Opvallend: volgende week woensdag is de inhaalwedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord in Stadion Galgenwaard.