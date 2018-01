Deel dit artikel:











Rotterdammers klagen vaker over ratten Een bruine rat

In 2017 zijn er in de eerste drie kwartalen 2750 meldingen van rattenoverlast bij de gemeente Rotterdam binnengekomen. Dat zijn er veel meer dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Toen ging het om 1593 meldingen.

De stijging is nog geen bewijs dat het aantal ratten toeneemt. Het zou ook kunnen dat meer mensen klagen na de invoering van de BuitenBeter-app voor klachten over de buitenruimte.