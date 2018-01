Sparta onderuit in eerste officiële wedstrijd van Advocaat

Dick Advocaat bij zijn 300e wedstrijd als coach van de eredivisie én zijn debuut op de bank van Sparta (Bron: ANP - Kay in 't Veen)

Dick Advocaat zal dinsdag weinig plezier hebben beleefd aan zijn debuut als trainer van Sparta. Op Het Kasteel verloren de rood-witten met het minimale verschil de inhaalwedstrijd tegen Vitesse (0-1). De Rotterdammers staan na deze nederlaag vanwege het doelsaldo op de laatste plaats van de eredivisie met elf punten uit achttien duels.

De eerste helft was duidelijk voor Sparta. Vitesse kreeg wel de eerste kans van de wedstrijd. Het schot van Mason Mount belandde in de rechterhoek van het doel van Sparta-keeper Roy Kortsmit, die de bal wist weg te stompen. Na deze kans nam de thuisploeg de overhand.

Zo kreeg Loris Brogno een aantal mogelijkheden op het openingsdoelpunt. De grootste kans was echter voor Robert Mühren die alleen op Vitesse-doelman Remko Pasveer af mocht, maar de Volendammer zag dat Guram Kashia de bal nog kon afpakken.

Tweede helft: Vitesse iets beter

Sparta kwam in de tweede helft minder voor de dag. De Rotterdammers waren lange tijd niet gevaarlijk, terwijl Vitesse in aanvallend opzicht ook weinig kon brengen. Alleen wisten de gasten wel te scoren. Mount kon een voorzet van Milot Rashica eenvoudig van dichtbij binnen tikken (0-1). Na het openingsdoelpunt kregen Tim Matavz en Kashia nog twee mogelijkheden voor Vitesse.

Twintig minuten voor tijd besloot Advocaat aanvallend te wisselen. Zo werden Ragnar Ache en Thomas Verhaar in de ploeg gebracht. Een goede kans was voor Brogno, die veertien minuten voor tijd zijn schot op de lat uiteen zag spatten. Na deze knal van de Belg was Sparta niet meer gevaarlijk. Kortsmit moest vlak voor tijd knap redden op een goed geplaatst schot van Matavz.

Sparta - Vitesse 0-1 (0-0)

64' 0-1 Mason Mount

Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst (89' Goodwin), Fischer, Chabot, Floranus; Sanusi, Mühren (71' Ache), Dougall; Brogno, Friday, Alhaft (75' Verhaar)