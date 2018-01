Grotere groep Rotterdamse minima krijgt financieel extraatje

De inkomenstoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt dit jaar verhoogd van 50 euro naar 120 euro. Deze verhoging komt er door het Zomerakkoord dat ChristenUnie-SGP afgelopen zomer sloot met het Rotterdamse college.

Ook is de groep die deze toeslag krijgt groter geworden. De inkomenseis voor de toeslag wordt namelijk verruimd van 100 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar 130 procent van het wettelijk minimumloon (WML). "Hierdoor hebben ook werkende Rotterdammers recht op het financiële extraatje", zegt burgerraadslid en lijsttrekker van CU-SGP Tjalling Vonk.

Het voorstel wordt woensdag besproken in een commissievergadering. “Dit is een belangrijke stap in het bijsturen van dit college op het gebied van armoedebestrijding en betekent concreet dat tienduizenden Rotterdammers méér te besteden krijgen”, zegt Vonk.

Daarnaast hoeven Rotterdammers voortaan niet meer vijf jaar, maar één jaar lang een laag inkomen te hebben om in aanmerking te komen voor de toeslag.

Zomerakkoord

In het Zomerakkoord werd 6 miljoen euro extra gereserveerd voor de individuele inkomenstoeslag. Dat akkoord werd gesloten nadat raadslid Mo Anfal overstapte van coalitiepartij Leefbaar Rotterdam naar oppositiepartij Nida.

Daardoor verloor het college van Leefbaar, D66 en CDA de meerderheid in de gemeenteraad. CU-SGP gaf gedoogsteun in ruil voor 16,5 miljoen aan toezeggingen in het Zomerakkoord.