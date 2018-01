Deel dit artikel:











Van Hanegem heeft prostaatkanker

Willem van Hanegem heeft prostaatkanker. De 73-jarige voormalig voetballer begint volgende week aan een serie van 35 bestralingen in zeven weken, zo vertelt hij in het AD. Volgens Van Hanegem en zijn artsen is de kans op genezing groot.

De oud-voetballer vertelt in de krant hoe bij een jaarlijkse check verhoogde bloedwaarden werden geconstateerd en bij nader onderzoek kanker werd aangetroffen. Hoewel hij sinds de diagnose korter zegt te slapen, blijft Van Hanegem ontspannen. "Ik sta natuurlijk niet te juichen nu ik 35 keer bestraald moet worden", zegt hij. "De dokter heeft gezegd dat de kans bijna 100 procent is dat het goed komt. Dus waarom zou ik dan bij de pakken neer gaan zitten?" Omdat de oud-speler van onder meer Feyenoord al door verschillende personen werd benaderd had hij besloten één keer zijn verhaal te doen. "Ik dacht: ik vertel dit verhaal nu een keer", aldus Van Hanegem.