In Leerdam hebben woensdagochtend 910 aansluitingen zonder elektriciteit gezeten. De storing ontstond om 09:44 uur door een defecte kabel.

De storing trof vooral huishoudens en bedrijven net ten zuiden van de Parallelweg, tussen de Koenderseweg en de Tiendweg. De Glasfabriek Leerdam had geen last van de storing.

Een uur later was de storing grotendeels verholpen.