Bestuurder wilde achtervolging A13 had meer op z'n kerfstok De gecrashte wagen op de Matlingeweg. Foto MediaTV

De man die dinsdagmiddag na een wilde achtervolging over de A13 werd aangehouden is een 31-jarige Moordrechter. De auto waarin de man reed, bleek eerder te zijn gestolen in Eindhoven. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De wilde achtervolging leidde tot een ongeluk en files op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. De bestuurder crashte uiteindelijk op de Matlingeweg op industrieterrein Rotterdam-Noord. De Moordrechter heeft van de politie diverse bekeuringen gekregen, onder meer voor gevaarlijk rijgedrag en het rijden van snelheden met meer dan 200 kilometer per uur. In de auto vond de politie ook nog materiaal dat wordt gebruikt om harddrugs mee te verpakken. Het onderzoek wordt in Eindhoven voortgezet, omdat de auto daar werd gestolen. Tijdens de achtervolging knalde ook een andere auto in de vangrail. De politie Rotterdam onderzoekt of die aanrijding het gevolg was van de achtervolging.