Raad van State: 'Windpark langs het Spui mag'

De bouw van vijf windmolens langs het Spui tussen Piershil en Nieuw-Beijerland gaat door. De Raad van State heeft de bezwaren die onder meer waren ingediend door Korendijk en Nissewaard ongegrond verklaard.

De bezwaarmakers kregen op één punt gelijk. Windmolen 2 hangt over de weg. De angst was dat in de winter ijs op de weg zou vallen. Raad van State heeft dat aangepast door voor de turbine een ijsdetectiesysteem te verplichten.

De gemeente Korendijk en de stichting tegen windturbines aan het Spui hebben de plannen vanaf het begin bestreden. Zij vrezen dat de windmolens het landschap verpesten en voor geluidsoverlast zorgen. Ook was er angst dat de slagschaduw van de wieken gevolgen heeft voor de scheepvaart.

Nissewaard vond als 'overbuur' dat de windmolens ook nadelige gevolgen hebben voor het landschap van Voorne-Putten.

Inpassingsplan

Beide gemeenten betwisten daarnaast de rol van de provincie Zuid-Holland. De provincie had in het beginstadium van de plannen de mogelijke locaties aangewezen.

Korendijk was het niet eens met dat voornemen en weigerde mee te werken aan de uitvoering. Daarom ging de provincie zelf door met de plannen. Iets wat volgens de gemeenten niet had gemogen. Ook dat bezwaar faalde volgens de Raad van State.

Burgemeester Servaas Stoop van Korendijk reageerde teleurgesteld.