Deel dit artikel:











Grootste onderhoudsoperatie ooit voor tientallen bruggen en tunnels Deze bruggen, tunnels en wegen worden aangepakt Van Brienenoordbrug De presentatie van de plannen De presentatie van de plannen

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende twaalf jaar een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in Zuid-Holland. Het is de grootste onderhoudsoperatie in de geschiedenis van Rijkswaterstaat.

De Wantijbrug bij Dordrecht is als eerste aan de beurt. Halverwege volgend jaar beginnen daar de werkzaamheden. Over twee jaar gaat de Van Brienenoordbrug op de schop. Daarnaast worden ook de Spijkenisserbrug, eerste Heinenoordtunnel, Botlektunnel en Noordtunnel aangepakt. Veel bruggen, tunnels en viaducten in Zuid Holland stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen. Vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden. Flexibele planning

Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten uit over een aantal jaren en houdt de planning flexibel. De meest urgente projecten worden als eerste aangepakt, bijvoorbeeld de tunnels en bruggen die met storingen kampen. Tijdens het groot onderhoud worden de wegen, bruggen en tunnels ook veiliger en duurzamer gemaakt en worden bestaande ict-systemen vervangen. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten uit over een aantal jaren en houdt de planning flexibel. De meest urgente projecten worden als eerste aangepakt, bijvoorbeeld de tunnels en bruggen die met storingen kampen. Tijdens het groot onderhoud worden de wegen, bruggen en tunnels ook veiliger en duurzamer gemaakt en worden bestaande ict-systemen vervangen. Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt de renovatie van bestaande infrastructuur een van haar prioriteiten. "We gaan de infrastructuur verjongen," zegt de minister. Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken gaan allerlei partijen in de regio samenwerken. Het meest actuele overzicht van de werkzaamheden is te vinden op rws.nl/bereikbaarzh .