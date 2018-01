Rijkswaterstaat druk met hoogwater: stormseizoen, maar niet uitzonderlijk

Storm, water op de kades, extra regen- en smeltwater en gesloten stormvloedkeringen, Nederland lijkt in de ban van hoogwater. De IJsselkering bij de Algerabrug gaat woensdagmiddag, net als dinsdag, een paar uur dicht. Ook de Haringvlietsluizen sluiten om 12:30 uur.

Volgens Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat is het minder ernstig en uitzonderlijk dan het lijkt: "De waterstanden worden minder hoog dan twee weken geleden. De stormvloedkering Hollandse IJssel wordt vanmiddag weer gesloten, maar voor de rest valt het wel mee."

Stormseizoen

"Als we hier hoge waterstanden hebben, heeft het te maken met storm op zee. Het is stormseizoen, dus we staan flink paraat." De kering gaat dicht om de gebieden achter de kering, zoals Krimpen, Capelle en Gouda, te beschermen.

Woensdag verwacht Rijkswaterstaat bij Hoek van Holland 2,20 meter, bij Rotterdam 2,30 meter boven NAP. Beeldman ziet geen reden tot paniek: "Dit gebeurt vaker. Als de voorspellingen richting de 2,25 meter gaan, wordt de kering gesloten."

Water op de kades

De IJsselkering sluit gemiddeld drie keer per jaar en beschermt het laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 meter onder NAP. De vier torens van 45 meter hoog kleuren rood zodat mensen in de omgeving zien dat het hoogwater is.

Volgens Beeldman kan het water op sommige plekken over de kades komen: "Er zijn kades die al snel onderlopen, de mensen die daar wonen en werken weten dat ook. Dat zijn situaties die meerdere keren per jaar voorkomen."

Voor de scheepvaart is het sluiten van de kering geen probleem. Schepen kunnen gebruik maken van de schutsluis ernaast. Dat kost alleen iets meer tijd.

De IJsselkering blijft tot 20:00 uur dicht, dan is de vloed voorbij.