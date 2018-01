Laatste open training Feyenoord voor Klassieker matig bezocht

De laatste openbare training van Feyenoord voor het duel met Ajax van aanstaande zondag is matig bezocht. Ongeveer dertig supporters zagen woensdag dat Feyenoord met een kleine groep trainde, omdat het tweede elftal woensdagmiddag een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo speelt.

De afsluitende training voor Ajax-Feyenoord was in de afgelopen jaren een dag voor de Klassieker en werd altijd erg druk bezocht. Omdat Feyenoord de rest van de week besloten traint, was woensdag de laatste training waarop de fans hun spelers een hart onder de riem konden steken richting de wedstrijd tegen de aartsrivaal.

Jens Toornstra was terug op het trainingsveld nadat hij de oefensessie van dinsdag aan zich voorbij moest laten gaan. De op een transfer azende Michiel Kramer deed wel mee, maar Miquel Nelom ontbrak. De linksback zou ook mogen vertrekken.

Eric Botteghin en Ridgeciano Haps, die net weer fit zijn na blessures, waren er niet bij. Zij spelen met het tweede mee. Jan-Arie van der Heijden, die ook op de terugweg is na een blessure, stond wel op Varkenoord.

RTV Rijnmond was ook aanwezig bij de laatste training. Later op woensdag volgt een uitgebreide reportage over al het nieuws bij Feyenoord.