Groot tekort aan koks in de regio Foto: WOS

Honderden koks en gastvrouwen kunnen zo aan de slag bij restaurants en andere horecazaken in de regio. Er is een groot tekort aan vakkundig personeel. Dat zegt docent Frank van de Pavoordt van het Albeda College in Maassluis, meldt de WOS woensdag.

"Ik krijg bijna dagelijks mails met daarin de vraag of we een leerling hebben die kan komen werken", vertelt Van de Pavoordt. Het tekort komt voornamelijk doordat mensen het zat zijn dat hun sociale leven onder het werk lijdt. Tegelijkertijd zit de horeca in de lift en is er dus meer personeel nodig. Toch zijn er nog leerlingen die wel voordelen aan het vak zien: "Het allerleukste is dat ik mensen kan verbazen met mijn kookkunsten en dat je dat steeds kunt verbeteren", vertelt een leerling van het Albeda College. Een andere leerling ziet voornamelijk één groot voordeel van werken in de horeca: "Het kunnen uitslapen, dat is het positieve voornamelijk."