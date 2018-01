Ikazia behandelt hardnekkige wonden met maden

Patiënten met hardnekkige wonden kunnen in het Ikazia Ziekenhuis worden behandeld met madentherapie. Het is één van de behandelmethoden die het vernieuwde Wond Expertise Centrum (WEC) biedt voor moeilijk behandelbare wonden.

Hermien Nurmohamed is diabetespatiënt. Zij dreigde een tweede been kwijt te raken vanwege wonden die maar niet wilden genezen.

"Door de diabetes heb ik verstopte bloedvaten, waardoor ik een wondje kreeg en mijn linkerbeen moest worden geamputeerd. Maar ik leef nog!", zegt ze met een optimistische lach.

In het Ikazia Ziekenhuis hebben specialisten alles op alles gezet om de amputatie van haar andere been te voorkomen. En voorlopig is dat gelukt met een bijzondere behandeling: "Ja, met een madenbehandeling", zegt vaatchirurg dr. Gwendolyn Cazander.

De behandeling zelf is niet nieuw, Cazander voert deze al dertien jaar uit, maar pas sinds vorig jaar is de therapie mogelijk bij het vernieuwde Ikazia Wond Expertise Centrum.

"Het is nog wel bijzonder, maar het is een wetenschappelijk bewezen wondbehandeling", zegt Cazander. "De maden zitten in een zakje en die leggen we op een wond en zo maken we en houden we de wond schoon. Daarna leggen we er een transplantatiehuid overheen en geneest de wond relatief snel."

Chronische wonden

Veel meer patiënten kampen met chronische wonden en ook zij kunnen terecht in het WEC.

"Doorligwonden, operatiewonden, wonden na een ongeluk, wonden na een chemokuur of wonden als gevolg van bloedvatvernauwing na jarenlang roken. Er zijn vele verschillende wonden die wij behandelen", zegt verpleegkundig specialist Lisette Maas.

Er zijn verschillende behandelmethoden voor hardnekkige wonden. Zo is er de negatieve druktherapie, ook wel vacuümtherapie genoemd, waarbij met een spons en een pompje aan de wond wordt gezogen zodat er nieuwe bloedvaten ontstaan.

Sneller genezen

Patiënten kunnen door een nieuwe aanpak ook beter en sneller geholpen worden door een nauwere samenwerking met huisartsen, thuiszorg en zorginstellingen buiten het ziekenhuis.

"Met verschillende specialisten, zoals een internist, vaatchirurg, dermatoloog, plastisch chirurg en revalidatiearts, maken we een behandelplan op maat waardoor we sneller de juiste behandelmethode voor een patiënt kunnen bepalen en wonden sneller kunnen genezen", vult de verpleegkundig specialist aan.

De madentherapie is aangeslagen bij mevrouw Nurmohamed. Alleen bij het aantrekken van een aangepaste schoen is de wond weer opengegaan. Toch heeft ze goede hoop dat het goed komt.

"Ik denk dat het gaat genezen want het was al genezen. De tweede poging zal ook lukken en als het niet lukt, dan moet ik het accepteren zoals het is. De artsen kunnen ook geen ijzer met handen breken."

De gegevens van de nieuwe werkmethode worden bijgehouden. Over een jaar zijn de eerste resultaten te verwachten.