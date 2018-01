CBS: armoede in Rotterdam neemt af

De armoede in Rotterdam is verder afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leefde 15,3 procent van alle huishoudens in 2016 in armoede, bijna twee procent minder dan vier jaar eerder.

De helft van de Rotterdammers die van een zeer laag inkomen moeten rondkomen doen dat langer dan vier jaar.

De Rotterdamse cijfers komen overeen met het landelijke beeld. Het aandeel huishoudens in Nederland met een laag inkomen nam af van 8,9 procent in 2013 naar 8,2 in 2016.

Deze daling in procenten betekent overigens niet dat er ook minder huishoudens in armoede leven. Met name het aantal huishoudens dat langdurig (langer dan vier jaar) van een laag inkomen moet leven, is flink toegenomen.

Als inkomensgrens hanteerde het CBS voor een alleenstaande 1030 euro per maand, voor een alleenstaande ouder met een kind 1370 euro en voor een koppel met twee kinderen 1940 euro. Ruim 292 duizend kinderen leefden in 2016 in een huishouden onder de armoedegrens.

Van de mensen die werken, lopen zzp’ers volgens het CBS het grootste risico op armoede. 9 procent van de zzp'ers moeten leven van een gering inkomen. Langdurige armoede is onder 65-plussers het laagst van alle leeftijdsgroepen.