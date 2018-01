Sliedrechters kunnen zich aanmelden voor PFOA-bloedtest

Inwoners van Sliedrecht met een verhoogde PFOA-waarde in hun bloed , kunnen zich vanaf woensdag aanmelden voor een nieuwe bloedtest op kosten van de gemeente. Ook voor de volgende test neemt de gemeente Sliedrecht de kosten voor haar rekening.

De gemeente Sliedrecht hoopt dat de test mensen geruststelt als ze zien dat de PFOA-waarde in hun bloed in de loop der tijd daalt. Tussen beide testen moet minimaal een jaar zitten.

Ook oud-inwoners van Sliedrecht met verhoogde PFOA-bloedwaarden komen voor de gratis tests in aanmerking.

Daarvoor moet de waarde minimaal 21 nanogram PFOA per milliliter bloed zijn. Of (oud-)inwoners daaraan voldoen, staat in de uitslag van hun vorige test. Inwoners die dit niet meer weten, kunnen bellen met Result Laboratorium via 078-6541532.

Om zich aan te melden voor de bloedtest, kunnen Sliedrechters een formulier downloaden via de website van de gemeente.

PFOA en GenX

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later werd overgenomen door Chemours. In die periode vond ook uitstoot plaats. De stof werd gebruikt bij de productie van teflon, dat onder meer wordt gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen.

Sinds enkele jaren is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef. De stof zou vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken en kankerverwekkend zijn.