Definitieve programma IFFR 2018 bekend

Het volledige programma van het International Film Festival Rotterdam 2018 staat vanaf woensdag online.

Het IFFR start op 24 januari en spreidt zich tot en met 4 februari uit over zeventien locaties in Rotterdam. De openingsfilm van het festival is Jimmie van de Zweedse filmmaker Jesper Ganslandt.

Drie films die op het IFFR te zien zijn, vielen begin januari in de prijzen tijdens de uitreiking van de Golden Globe Awards. Lady Bird, I, Tonya en The Shape of Water kregen een of meerdere gouden trofeeën.

Film kijken in de trein

Nieuw dit jaar is een speciale streamingsdienst voor treinreizigers. Door een samenwerking met de NS kunnen die tijdens de treinreis gratis korte IFFR-films kijken op hun telefoon of tablet. Daarnaast is er, net als vorig jaar, de treinbioscoop. Dat is een coupé omgebouwd tot bioscoop.

Dit jaar is de 47e editie van het Rotterdamse filmfestival. Vorig jaar trok het IFFR 314 duizend bezoekers.