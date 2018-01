Capelse burgemeester sluit drugspanden

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel heeft woensdag twee drugspanden laten sluiten. Het gaat om woonhuizen.

In de woningen in de wijken Schenkel en Middelwatering werden onlangs softdrugs en harddrugs na een inval van de politie. Volgens Oskam is de drugsvondst voldoende reden om de panden te sluiten.

Een woordvoerder van de gemeente Capelle wil uit privacyoverwegingen niet zeggen in welke straat de gesloten drugspanden staan. Het is evenmin duidelijk of er ook mensen woonden.