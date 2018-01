Deel dit artikel:











Man behandeld voor gele koorts in Rotterdamse Erasmus MC Erasmus MC

In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is een Nederlandse toerist hersteld van gele koorts. De man had de gevaarlijke ziekte opgelopen tijdens een bezoek aan Brazilië.

De 46-jarige reiziger raakte besmet in het Braziliaanse plaatsje Mairiporã, ten noorden van Sao Paulo. Zeker zes mensen uit Mairiporã zijn al aan de ziekte overleden. Omdat de uitbraak zo groot is, hebben autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen. Niet ingeënt

Hij is in Rotterdam behandeld. Er is geen medicijn tegen gele koorts, artsen kunnen alleen de bijbehorende symptomen bestrijden. Dit is het tweede officiële geval van gele koorts in Nederland. Vorig jaar kwam iemand met de ziekte onder de leden terug uit Suriname. De ziekte wordt overgedragen door het soort mug dat ook het zikavirus verspreidt. Die mug komt in Nederland niet voor. Gele koorts is niet door mensen te verspreiden.