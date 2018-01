Speciale hulp voor dakloze jongeren in Rotterdam

Met het project JongLeren probeert het Leger des Heils dakloze jongeren in Rotterdam te helpen. Zo worden ze geholpen met het zoeken naar een huis, het ordenen van de financiën en het vinden van een dagbesteding.

Die dagbesteding kan een baantje of een opleiding zijn. De jongeren krijgen verder voor maximaal een jaar een kamer bij het Leger des Heils.

Jeffrey (23) had twee jaar geen vaste woon- of verblijfplaats en is één van de jongeren in het JongLeren-project.

"Ik heb geleerd dat ik niet alles alleen moet en kan doen, dat je ook mans genoeg moet zijn om hulp te accepteren", zegt Jeffrey.

Hij moest ruim een half jaar wachten op een verblijfplaats.