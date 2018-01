Twee regiogenoten vast voor smokkel 1000 kilo coke tussen bananen

Vier mannen zijn opgepakt op verdenking van grootschalige drugssmokkel. Dat gebeurde dinsdag bij een loods in Zevenbergen. Onder de verdachten zijn een man uit Numansdorp en een uit Barendrecht.

De politie was ingeseind over de lading door de Belgische douane. Die had in de haven van Antwerpen bij een controle 1000 kilo cocaïne gevonden in een container met bananen uit Colombia.

De drugs werden uit de container gehaald, daarna werd de lading bananen gevolgd naar Nederland. Toen de vier mannen de container bij de loods wilden lossen, greep de politie in. Drie mannen konden direct worden opgepakt, de vierde korte tijd later.

Naast de mannen uit Barendrecht en Numansdorp gaat het om een Bredanaar en een man uit Griekenland.

Drie van de vier verdachten worden komende vrijdag voorgeleid in Rotterdam. Onbekend is of de vierde verdachte ook al naar de rechter-commissaris moet.