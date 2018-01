Sliedrecht krijgt een 'Baggerjungle' voor kinderen

De zusjes Fenna en Jayda zitten samen met veertien andere basischoolleerlingen in de kinderraad

Als het aan de kinderraad van de gemeente Sliedrecht ligt, komt er een nieuwe speeltuin in het nog aan te leggen recreatiegebied tussen de Betuweroute en de Kweldamweg. De speeltuin gaat Baggerjungle heten.

De Baggerjungle moet een speeltuin worden voor kinderen van 0 tot 100 jaar met onder meer een vuurtoren, een kabelbaan, picknicktafels en kano's.

Naast de speeltuin komt er in het gebied ook een voetbalcomplex, een wandelgebied, een hengelsportvijver en ook horecavoorzieningen.

Wethouder Len van Rekom: "De Sliedrechters van de toekomst hebben zich uitgesproken. Ik hoop dat deze nieuwe generatie er nog maar lang plezier van mag hebben."

Kinderraad

De tweede kinderraad van Sliedrecht werd in september vorig jaar geïnstalleerd. Er zitten zestien basisschoolleerlingen in uit groep zeven en acht.

Samen hebben ze met hun buddy's - gemeenteraadsleden - gewerkt aan het voorstel.

In juni vorig jaar schreef de gemeente al een prijsvraag uit om een nieuwe naam te verzinnen voor het Recreatief Knooppunt. Uit die inzendingen werd een shortlist van drie namen samengesteld waarna de kinderraad koos voor de naam Sliedrecht Buiten.

Het voorstel wordt meegenomen in de plannen voor Sliedrecht Buiten. Het is de bedoeling dat de Baggerjungle in 2020 geopend wordt.

Bekijk hieronder een impressie van het terrein: