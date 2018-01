Rijnmond maakt zich op voor westerstorm

De Maasboulevard in Vlaardingen staat al onder water. Foto: Media TV

De regio Rijnmond bereidt zich voor op de storm van donderdagochtend. Weerman Ed Aldus verwacht windkracht 8 tot 10 met wind tot 120 kilometer per uur bij zitten. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de hele ochtend.

Veel bedrijven in de Rotterdamse haven gaan in de ochtend dicht. Zo sluit APM Terminals op de Tweede Maasvlakte om 6:00 uur de poorten. Rond 12:00 uur wordt het werk weer hervat, is de verwachting.

Bij Rotterdam The Hague Airport zijn tot dusverre geen vluchten geschrapt. Wel wordt de wind nauwlettend in de gaten gehouden. Op Schiphol heeft KLM al meer dan honderd retourvluchten geschrapt.

Drukke ochtendspits

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Bij de Van Brienenoordbrug, Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug worden extra zware bergers klaargezet om eventueel gestrande vrachtwagens snel te bergen.

De NS past de dienstregeling aan vanwege de storm. Op sommige trajecten rijden minder treinen. Zo wordt er niet gereden over de HSL-lijn in het zuiden. Reizigers moeten omrijden via Dordrecht.

De RET schrapt vanwege hoge golven de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en Maasvlakte.

Op sommige plekken liepen de kades vanmiddag al onder water, zoals in Vlaardingen en Schiedam. Dat is niet uitzonderlijk. Stormen als deze, hoogwater en ondergelopen kades komen een aantal maal per jaar voor.

