De wereld achter briefjes van ouders aan school

"Beste meester" of "Geachte juffrouw". Honderden briefjes aan onderwijzers beginnen met die woorden. Al vanaf het moment dat de leerplicht is ingevoerd, schrijven ouders briefjes aan leraren.

In de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht zijn veel van dit soort briefjes te vinden. "Dat komt omdat veel onderwijzers dat soort dingen zo bijzonder vonden, dat ze het bewaard hebben", zegt directeur Tijs van Ruiten van het museum.

Het Onderwijsmuseum heeft bijvoorbeeld de verzameling van meester Oleff. In de jaren twintig en dertig geeft hij les op verschillende scholen in Rotterdam. Oleff heeft in 1937 een scriptie geschreven over de briefjes die ouders schrijven.

Mededelingen en dreigementen



"Oleff heeft ook een indeling gemaakt: mededelingen, verzoeken, agressies, klachten en dreigementen. En ook nog een collectie met grappige briefjes", vertelt Van Ruiten.

Ook meester Ramakers uit Born in Limburg heeft een verzameling briefjes van ouders aangelegd. Zijn collectie komt uit de jaren zestig tot en met tachtig. Ook deze briefjes zijn geschonken aan het Onderwijsmuseum.

Van Ruiten is op zoek gegaan naar het verhaal achter één van die briefjes. Het is een vrij uitvoerige brief. Van Ruiten leest voor: "Geachte juffrouw, ik zou u namelijk een groot plezier willen vragen. U zult wel raar opkijken als Peter op het ingevulde briefje een andere naam draagt, maar ik moet Peter de naam van mijn nieuwe huwelijk geven."

Moord



De vader van Peter zit in de gevangenis vanwege de moord op. "Ik heb het nagezocht, het blijkt een geruchtmakende moord in 1971 te zijn op een 86-jarige man met veel geld in de buurt van Sittard", aldus Van Ruiten.

Er gaan soms dus tragische verhalen schuil achter de brieven aan onderwijzers. Uit de briefjes in de verzameling van meester Oleff blijkt dat deze meester - met toestemming van de ouders vaak - de kinderen heeft gestraft door ze te slaan. Toch valt dat niet bij alle ouders goed.

Oleff heeft alle briefjes die hij verzameld heeft, in een groot boek geplakt. Hij heeft er steeds bij geschreven wat het beroep van de vader is. "Vaak is dat bootwerker of varensgezel", weet Van Ruiten.

Handen af



Een schoenmaker schrijft in oktober 1924 aan Oleff:

De collectie van het museum loopt tot de jaren zeventig, tachtig. Daarna gaat het contact veelal telefonisch en tegenwoordig via internet. Van Ruiten: "De inhoud van de briefjes geven een beeld waar onderwijzers mee te maken krijgen. Er zijn ook briefjes van moeder die vertelt dat haar kinderen niet naar school kunnen, omdat er geen eten is en ze zich daardoor niet goed voelen."

Steenpuist



In het Onderwijsmuseum worden alle briefjes gedigitaliseerd zodat bezoekers ze kunnen lezen. "Want als je er eenmaal aan begint, blijft je lezen", aldus Van Ruiten.

Nog eentje dan. Een brugwachter schrijft: "Marietje is gister naar de dokter geweest, dat het niet de moeite meer was om haar naar school te sturen. Ze heeft vier steenpuisten op haar bibs dus als zij soms niet goed kan blijven zitten, wil u dat dan door de vingers zien."