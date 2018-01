Deel dit artikel:











Onfortuinlijke automobilist klapt op gevel in Capelle aan den IJssel De auto na het eenzijdige ongeval aan de Bongerd

In Capelle aan den IJssel is woensdagavond een automobilist met zijn auto tot stilstand gekomen tegen de gevel van een huis. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde aan de Bongerd. Wat er misging kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio niet zeggen. "Dat wordt nog onderzocht". De auto liep forse schade op bij de frontale botsing. De schade aan de muur lijkt beperkt. Volgens de Veiligheidsregio heeft iemand van Bouw- en Woningtoezicht de muur aan de binnen- en buitenkant onderzocht. "Er zit een barst in, maar er is geen instortingsgevaar." De bestuurder van de auto moest naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.