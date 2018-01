Gemeente Rotterdam niet van plan meer te lappen voor Feyenoord City

De gemeente Rotterdam is niet van plan om meer te gaan betalen voor het nieuwe stadion Feyenoord City. "Het blijft bij 40 miljoen", zei wethouder Adriaan Visser woensdag.

Raadsleden wilden duidelijkheid na uitspraken van Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord. De Jong zei dat het niet ophoudt bij 40 miljoen euro, maar dat dit bedrag pas het begin is.

De gemeente Rotterdam koopt voor 40 miljoen aandelen in het nieuwe stadion. Visser verzekerde de commissieleden dat het daarbij wat de gemeente betreft blijft.

Bereikbaarheid

Het is de gemeente en Feyenoord nog niet gelukt om met een plan te komen voor een betere bereikbaarheid van het stadion. Op 1 januari moest er een plan liggen met oplossingen voor hoe supporters beter met het openbaar vervoer naar wedstrijden kunnen komen en voor verwachte parkeerproblemen. Er moeten 2500 parkeerplaatsen bij komen.

Het plan had er al moeten liggen, erkent wethouder Visser. "Maar ik ga voor zorgvuldigheid. Er wordt heel hard aan gewerkt." Volgens de wethouder duurt het nog een paar weken voor het plan klaar is.

Verschillende fracties in de raad zijn ontevreden over de vertraging. De Partij voor de Dieren, de fractie Verveen en de SP vinden dat het vertrouwen is geschaad als de eerste afspraken al niet worden nagekomen.

Leefbaar Rotterdam vindt zorgvuldigheid belangrijker dan het tempo. Wel vinden de Leefbaren dat Visser de raad beter moet informeren over de reden van vertraging en wat er wel bereikt is.

Andere partijen nemen genoegen met de toezeggingen van de Rotterdamse wethouder.