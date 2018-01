Politie: op de bon of daten?

De blije automobilist die net aan een boete is ontsnapt

De politie in Rotterdam-Charlois heeft woensdag met een sterk staaltje humor een man een forse boete bespaard. Hij moest dan wel zijn vriendin mee uit eten nemen.

Het voorval was rond 20.00 uur op de Carnisselaan. Agenten zagen er een Ford Ka op het voetpad staan, zonder bestuurder. Toen die na enkele minuten aan kwam lopen, kwam een voorspelbaar gesprek op gang: "Hallo, waarom staat u hier geparkeerd?" Antwoord: "Sorry, het was echt maar 5 minuten."

De agent deed niet al te moeilijk en besloot direct zaken te doen. Hij liet de automobilist zijn vriendin bellen en nam het mobieltje over. "Hallo mevrouw, uw vriend stond zojuist op het voetpad geparkeerd. Wij hebben hem een boete van 104 bespaard. Van dat geld gaat hij u uit eten nemen. Fijne avond."

De man kon er wel mee leven. Eigenlijk kwam het hem ook nog wel goed uit, omdat zijn vriendin bijna jarig is.