PvdA Korendijk stapt per direct uit coalitie korendijk

De PvdA is woensdag uit de Korendijkse coalitie gestapt. Aanleiding was de raadsvergadering een dag eerder waarin grote onenigheid ontstond over een subsidie aan de plaatselijke scoutingclub.

De donatie van 7.500 euro aan scouting Suanablake was de druppel, blijkt uit de ontslagbrief van Honders aan burgemeester Servaas Stoop. Volgens de ex-wethouder werd er gesjoemeld met de eigen regels voor het verlenen van subsidies. Hierdoor zou die zonder goede onderbouwing de boeken in moeten. "Naar mijn mening kan een gemeente op deze manier niet verantwoord worden bestuurd", schrijft Honders. Hij spreekt van willekeur met de subsidieverlening. "Hierdoor kan ik nooit meer onbevangen en objectief naar een verzoek van subsidie kijken." Herindeling

De verhoudingen in de coalitie van CDA, SGP (samen met Gemeentebelangen voorstander van de subsidie) en PvdA waren al flink verzuurd. De PvdA was als enige voorstander van de herindeling waardoor Korendijk deel wordt van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De verhoudingen in de coalitie van CDA, SGP (samen met Gemeentebelangen voorstander van de subsidie) en PvdA waren al flink verzuurd. De PvdA was als enige voorstander van de herindeling waardoor Korendijk deel wordt van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. "Kennelijk heeft het debat over de herindeling zoveel druk gezet op gemeenteraad en college, dat er geen sprake meer kan zijn van normale bestuurlijke betrekkingen gebaseerd op vertrouwen", concludeert Honders. Omdat de wethouder denkt niet meer naar behoren te kunnen werken heeft hij besloten met onmiddelijke ingang op te stappen.