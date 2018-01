Visstand Kralingse Plas in Rotterdam holt achteruit

Het gaat steeds slechter met de visstand in de Kralingse Plas. Dat blijkt uit een steekproef door deskundigen in september vorig jaar.

In de afgelopen jaren zat er nog 50 tot 100 kilo vis per hectare in de Kralingse Plas. Dat steeg tot bijna 200 kilo, twee jaar geleden, maar sindsdien is het drastisch afgenomen. Nu is er nog maar 6 kilo vis per hectare, zeggen de deskundigen.

Een verklaring voor de afname in de visstand is er niet. Volgens de deskundigen overleven veel vissen hun eerste jaar in de Kralingse Plas niet.