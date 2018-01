Dordtse burgemeester Kolff nog steeds tegen de gekozen burgemeester

'Een gekozen burgemeester maakt de functie politiek in plaats van wat hij nu is: een bestuurlijke functie'

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff (VVD) is tegen de gekozen burgemeester. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de vraag of het benoemen van burgemeesters uit de grondwet wordt gehaald. "Ik heb er moeite mee iets uit de grondwet halen zonder te weten wat het alternatief wordt", zei hij woensdagavond op Radio Rijnmond.

Over het voorstel van D66 werd in 2005 ook al over gesproken. Toen sneuvelde het plan op het laatste moment. Tien jaar later stond de gekozen burgemeester weer op de agenda van de Kamer. Toen ging de Eerste Kamer akkoord en twee jaar eerder de Tweede Kamer. Maar omdat het om een grondwetswijziging gaat, moeten twee Kamers er nog één keer mee instemmen.

Als het aan Kolff ligt, gebeurt dat niet: "De grondwet is er om ons te beschermen tegen machtsmisbruik of allerlei vormen van vluchtig gedrag in de politiek."

Ook maakt een gekozen burgemeester de functie politiek in plaats van wat hij nu is: een bestuurlijke functie, zegt Kolff.

Integriteitskwestie

Kolff hecht er waarde aan dat een burgemeester een onafhankelijke, neutrale rol kan spelen en burgemeester kan zijn van alle inwoners.

"Als een raadslid of wethouder integriteitsproblemen heeft, dan heb je als burgemeester - doordat je boven de partijen staat - een neutrale rol." Dat maakt het volgens hem minder lastig voor de burgemeester als de omstreden persoon uit zijn of haar eigen partij komt.

Het argument dat de benoeming van de burgemeester meer in de openbaarheid moet komen en transparanter kan, is niet terecht vindt Kolff. Volgens hem is de aanstelling van een burgemeester juist heel open; iedereen kan solliciteren.

Ook is het beter om de gemeenteraad te laten beslissen over een geschikte kandidaat. Dat garandeert volgens Kolff anonimiteit. Hij is bang dat sommige mensen bijvoorbeeld niet zullen solliciteren bij een openbare procedure, omdat de kans bestaat dat daarna bekend wordt dat ze het niet zijn geworden.

"Ik snap de roep om modernisering wel, maar dan moet er ook iets verbeterd worden en dat heb ik hier nog niet gehoord", besluit Kolff.