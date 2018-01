Deel dit artikel:











Overlast oBikes Rotterdam daalt, maar zeker nog niet weg De oBike op een plek waar hij niet hoort

Het aantal klachten over de deelfietsen oBike in Rotterdam neemt af, maar er blijft overlast van foutgeparkeerde fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam. Vooral in Kralingen, Centrum, Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven wordt geklaagd. Toch is de conclusie dat de extra inzet van oBike om foutgeparkeerde fietsen te verplaatsen, werkt.

Concrete cijfers over het aantal klachten heeft de gemeente niet Wethouder Pex Langenberg: "Klachten komen bij het bedrijf zelf binnen. Wij hebben daar geen inzicht in. Dat is hun bedrijfsfilosofie." Toch lijken de maatregelen van oBike om te voorkomen dat fietsen komen waar ze niet horen, te werken. De fietsen van oBike hebben een ingebouwd systeem (geofencing), zodat ze in bepaalde gebieden niet op slot kunnen worden gezet. Dat zijn de plekken waar de fietsen niet mogen staan. Volgens wethouder Langenberg werkt die techniek nog niet vlekkeloos: "Hiervoor is extra gevraagd aan oBike." oBike geeft aan dat het instellen van de geofencing-gebieden nu makkelijker gaat. Voorheen liep dat via Singapore, maar nu kan oBike alles zelf instellen. Ook kan het systeem nauwkeurig worden gebruikt. De oBike-fiets rijdt nog steeds zwaar. Het bedrijf geeft aan het comfort van de huidige rijwielen nog niet te kunnen verbeteren. Wethouder Langenberg zegt binnen een paar weken met nieuw beleid voor deelfietsen in Rotterdam te komen.