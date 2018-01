Containerterminals Maasvlakte gesloten

Alle containterterminals op de Maasvlakte zijn vanwege de storm donderdagmorgen gesloten. Chauffeurs wordt aangeraden niet meer richting de Maasvlakte te komen.

Woensdagavond zou alleen de APM terminal gesloten zijn, nu blijkt het om alle terminals te gaan.De terminals gaan waarschijnlijk later vandaag weer open.

Er worden verkeersregelaars ingezet om verkeer de goede kant op te sturen.

De sluiting van de terminals is een van de gevolgen van de storm. Zo vaart ook de fast ferry v an de RET niet en past de NS de dienstregeling aan. Rotterdam The Hague Airport heeft voor zover bekend nog geen vluchten geschrapt .

De piek van de storm wordt verwacht in de tweede helft van de ochtend en aan het begin van de middag.