Liveblog teruglezen: Westerstorm zorgt voor miljoenenschade in regio Rijnmond

In Hendrik-Ido-Ambacht is een boom op de weg gewaaid - Cornelis Buitendijk

In Berkel en Rodenrijs is de dakbedekking van een aantal huizen gewaaid - MediaTV

Een westerstorm trok donderdag over het land met zeer zware windstoten tot maar liefst 143 kilometer per uur. De storm veroorzaakte vele honderden schademeldingen, variërend van omgewaaide bomen, omgekieperde vrachtwagens en zelfs compleet weggewaaide daken.

RTV Rijnmond hield tot halverwege de dag een liveblog bij over de storm. Lees hieronder terug wat er allemaal is gebeurd in de regio.

Zelf foto's, video's of verhalen? Laat het weten en mail naar nieuws@rijnmond.nl

14:50 uur

Burgemeester Kolff heeft de getroffen bewoners in de Haringvlietstraat en omgeving in Dordrecht bezocht.

14:32 uur

Op de Gorcumse brug bij Werkendam ging er ook een vrachtwagen om.

14:20 uur

Van de nood een deugd maken:

13:35 uur

Door een gekantelde vrachtwagen is de rechterrijstrook van de A13 bij Berkel en Rodenrijs afgesloten.

13:00 uur

We hebben het ergste gehad. De storm is inmiddels afgezwakt tot windkracht 6. Aan de kust nog windkracht 8. Code rood is voor onze regio ingetrokken, maar voor het oosten van het land geldt dat nog niet.

12:55 uur

Weerman Ed Aldus heeft het nagezocht. Sinds 2003 is er in januari voor de vijftiende keer een weeralarm gegeven (code rood). En de westerstorm van deze donderdag is de 63e storm van minimaal windkracht 10 sinds het jaar 1910.

12:50 uur

De route naar Pathé de Kuip is weer open.

12:40 uur

[tweet:https://twitter.com/okeetje/status/95395457733794201612:33 uurNS geeft een toelichting over het stopzetten van de dienstregeling vanwege de storm.

12:23 uur

Stormschade in Rotterdam

12:10 uur

De wind is zo heftig dat er ook hele daken wegwaaien.

12:08 uur

De brandweer heeft op straat al meer dan 500 meldingen verwerkt. De brandweer heeft op de meldkamer al meer dan 250 112-telefoontjes beantwoord.

12:06 uur

Niet alleen bomen kunnen gevaarlijke situatie veroorzaken.

12:04 uur

Bij de Ketheltunnel is het weer wat veiliger en daarom is de A4 weer open voor verkeer.

11:55 uur

De eerste schattingen van de schade van de storm zijn al bekend. Het verbond van verzekeraars schat dit nu al op meer dan tien miljoen euro. Dit is gebaseerd op een vergelijking van de storm van 3 januari.

Overigens is die inschatting nog voorzichtig. In 2007 en 2013 heeft Nederland ook stormen meegemaakt waarbij de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro uitkwam.

11:48 uur

Rijkswaterstaat benadrukt nogmaals om niet de weg op te gaan. Dat geldt voor zowel vrachtwagens als auto's.

"Het is nu heel gevaarlijk op de weg", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het ligt niet alleen aan de vrachtwagens, het komt ook omdat mensen voorzichtiger gaan rijden, daardoor ontstaan ook files. Onze bergers wachten soms ook met het bergen van vrachtwagens, omdat die anders net zo hard weer omwaaien. Er is weinig bestand tegen deze storm."

Rijkswaterstaat raadt aan om de borden te volgen en de aanwijzingen van de weginspecteurs en mensen ter plaatse.

11:46 uur

De A29 richting Rotterdam is vrijgeven voor verkeer.

11:42 uur

Acht basisscholen in Spijkenisse van de VCPO hebben besloten de scholieren niet naar huis te laten gaan tussen de middag. Ouders en verzorgers wordt ook verzocht de kinderen niet te komen ophalen.

Dezelfde waarschuwing wordt gegeven op scholen in Schiedam.



11:40 uur

Zelfs voor de die-hard strandliefhebbers is het met windkracht 11 toch even wat minder fijn.

11.:39 uur

Bioscoop Pathé De Kuip is dicht: er dreigen platen van het dak te waaien.

11:35 uur

Nog steeds komen er nieuwe meldingen van ontwortelde bomen en beschadigde daken en auto's.

11.31 uur

De brandweer heeft een actiecentrum opgezet vanwege alle stormmeldingen.

11:27 uur

Weerman Ed Aldus meldt dat de wind in kracht afneemt.

11:23 uur

Schiphol heeft alle vluchten geschrapt vanwege de storm. Voor zover bekend, is dat niet het geval bij Rotterdam the Hague Airport.

11:20 uur

Door alle afgesloten wegen, ontstaan er behoorlijk wat files in de regio

11:18 uur

De meldingen van stormschade blijven binnenkomen.

11:17 uur

The Queen Jacqueline heeft het zwaar in de storm.

11:06 uur

De NS heeft alle treinverkeer in Nederland stil gelegd. "Er komen bomen en andere voorwerpen op het spoor en op treinen terecht. Ook op verschillende stations hebben we te maken met stormschade. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor reizigers en medewerkers.

Om deze reden zijn ProRail en NS genoodzaakt nu de dienstregeling te staken



11:04 uur

De veiligheidsregio geeft een update vanaf de meldkamer. Alle werkplekken in de meldkamer zijn bezet. De mensen van de meldkamer melden dat het vooral belangrijk is dat mensen alleen 112 bellen bij accuut gevaar, om te voorkomen dat mensen moeten wachten op hulp", zo meldt de veiligheidsregio.

Zodra het kan wordt stormschade hersteld. Reizigers moeten er rekening mee houden dat door het grote aantal storingen herstel ook na de storm even kan duren en dat er beperkingen in het treinverkeer zijn. NS adviseert reizigers de berichtgeving goed in de gaten te houden.

11:02 uur

Op het Hollands Diep gaat het flink tekeer op het water.

11:00 uur

Fietsers, bromfietsers en voetgangers mogen niet meer over de Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse vanwege de harde wind.

10:58 uur

Op bijna alle hoge bruggen in Nederland zijn één of meerdere vrachtauto's gekanteld.

In onze regio zijn onder andere problemen op de A29. A20 en A4. Op de A20 is de weg dicht tussen Moordrecht en Gouda en tussen Gouda en Rotterdam. De A4 bij Delft-Zuid is richting Rotterdam dicht.

10:55 uur:

Weerman Ed Aldus meldt dat aan de kust bij Hoek van Holland een storm raast van windkracht 11. Windstoten hebben een snelheid bereikt van 143 kilometer per uur.

10:46 uur

Een boom is bovenop een aantal auto's bij de Oude Haven gevallen.

10:43 uur

Overal in de regio worden meldingen gedaan van schade: omgewaaide bomen, dakpannen op straat en nog veel meer.

10:38 uur

De NS heeft de dienstregeling al aangepast om goed te kunnen inspelen op eventuele incidenten of schade. Tussen Delft en Schiedam rijden momenteel helemaal geen treinen, dit vanwege een defecte bovenleiding.

10:36 uur

Ook op het water is er overlast van de storm. Grote schepen blijven stil liggen en varen de haven niet in of uit. Dat zegt Willem Bentinck, directeur van het Loodswezen.

“Normaal helpen we per dag zo’n 200 schepen de haven in en uit, nu doen we dat nauwelijks.” De meeste schepen die in de haven liggen, blijven daar. “Schepen buiten blijven op zee, steken de kop in de wind en rijden de storm uit”, zegt hij.



10:34 uur

Aan de Ceintuurbaan in Rotterdam dreigt een reclameinstallatie van het dak te waaien.

10:33 uur

Een compleet dak van een woning aan de Arentsburg in Dordrecht is in de sloot gewaaid:

10:32 uur

Gemeente Rotterdam heeft het Kralingse Bos afgesloten: er mag niemand meer in. Dit vanwege teveel takken die afbreken en daarmee gevaar opleveren. Het kan even duren voor het weer toegankelijk is: als het gevaar is geweken, moet er eerst nog worden opgeruimd.

10.31 uur

Op de Moerdijkbrug zijn ook problemen. De treinen rijden al sinds vanmorgen om, dit was aangekondigd. Rond 10:00 uur was een vrachtwagen omgewaaid.

10:28 uur

De A29 is dicht bij de Haringvlietbrug.

10:26 uur

In Berkel en Rodenrijs is de dakbedekking van een aantal woningen gewaaid.

10:24 uur

Ook de vuilnismannen en -vrouwen hebben last van de wind: in Nissewaard wordt de afvalinzameling later gestart. In Rotterdam zijn ze extra voorzichtig.

10:17 uur

De Ketheltunnel bij Rotterdam is in beide richtingen dicht: er dreigen platen los te laten.

10:08 uur

Man komt uit apotheek aan de Jan Luikenstraat in Ridderkerk. Valt door windvlaag. Medicijnen waaien weg. Stemmingsmedicijnen en voor de bloeddruk. Let op!

10:07 uur

Eerder vanochtend is een vrouw gewond geraakt toen bij de Heliushaven in Hellevoetsluis een boom omviel.

10:06 uur

Aan de Agaat in Berkel en Rodenrijs is de dakbedekking van drie woningen gewaaid. De brandweer controleert op verder gevaar.

10:04 uur:

09:59 uur:

Boom waait op auto in Rotterdam-Vreewijk.

09:57 uur

Door de storm zijn al verschillende bomen omgewaaid.

09:52 uur

De waterbus in Rotterdam vaart niet op de lijnen 18, 19, 20 en 23. Op lijn 20 wordt wel gevaren, maar minder vaak omdat de kleinere waterbus uit de vaart is genomen. Eén van de schepen van de Waterbus is door de wind beschadigd geraakt: er loopt een scheur door de voorkant. Deze moet gerepareerd worden.

09:50 uur

Ondanks de vele waarschuwingen en adviezen, blijven vrachtwagenchauffeurs de weg opgaan. Zo ook op de A29 bij de Haringvlietbrug.

09:45 uur

De veiligheidsregio heeft donderdagmorgen een extra, decentrale meldkamer opgestart. Deze zal de niet-urgente meldingen afhandelen.

Dat geldt ook voor Oud-Beijerland.



09:44 uur

Bij Hoek van Holland neemt de windsnelheid alleen nog maar toe. Er zijn windstoten gemeten van 143 kilometer per uur en windkracht 11, zo meldt weerman Ed Aldus.

09:41 uur

Busje op z'n kant op de A27 ter hoogte van Meerkerk.

09:40 uur

De A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport is afgesloten wegens stormschade.

09:37 uur

De Veiligheidsregio Rotterdam heeft sinds 08.00 uur vanmorgen meer dan zestien meldingen binnen gekregen. De meldingen gaan vooral over schade aan daken en dakdelen.

09:36 uu

Ook in Oud-Beijerland is er stormschade.

09:32

Aan de Arentsburg in Dordrecht is het dak van een huis gewaaid.

09:29 uur

Bij de Van Brienenoordbrug is de aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde op de op de parallelrijbaan richting Dordrecht.

09:28 uur

De watertaxi's in Rotterdam en de waterbus varen ook niet meer vanwege de zware wind en westerstorm in de regio.

09:26 uur

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor onze regio.

09:22 uur

Rijkswaterstaat meldt dat de Nieuwe Botlekbrug en de Spijkenisserbrug vooralsnog niet meer worden gehesen.

09:21 uur

09:20 uur

Ook op andere plekken zijn de harde werkers van de gemeente aan het werk om de situatie veilig te houden.

09:18 uur

De zwaarste windstoot van het land is gemeten bij Hoek van Holland, meldt weerman Ed Aldus. Het gaat om windstoten van 133 kilometer per uur. De vorige keer met een zware storm, waren er windsnelheden gemeten van 108 kilometer per uur.

09:16 uur

09:03 uur

Op de Willemsbrug zijn er hekken en afzettingsborden omgewaaid.

08:50 uur

Dak waait van trailer van vrachtwagen op A20 meldt weginspecteur Rijkswaterstaat. Een deel van het dak is er later afgezaagd.

08:43 uur

Rijkswaterstaat meldt dat de Oosterscheldekering (N57) tussen 9 en 11 uur dicht is.

08:34 uur

Ook in Ridderkerk is er sprake van schade

08:07 uur

Marktkoopman Andries zag de storm al aankomen.

08:04 uur

De wind zorgt op sommige plekken voor gevaarlijke situaties, onder meer bij de Willemsbrug in Rotterdam.

07:50 uur

Havenmeester René de Vries van de haven Rotterdam laat weten dat er in de haven geen grote problemen worden verwacht. Een aantal containterterminals is gesloten. Patrouilles letten extra goed op of schepen goed zijn afgemeerd en de loods wordt niet meer via het water maar met een helikopter aan boord van schepen gebracht.

07:45 uur

De markten in Rotterdam zijn afgelast vanwege de harde wind, zo meldt een woordvoerder aan RTV Rijnmond. Het gaat om de markt in IJsselmonde, Hoogvliet en in Rotterdam-West aan het Visserijplein.

07:29 uur

Op de bouwplaats van de Willemstoren vlakbij de Erasmusbrug is de bouw stilgezet vanwege de harde wind.

07:25 uur

ProRail zet extra mensen in om schade op het spoor zo snel mogelijk te verhelpen.

07:14 uur

In het Rijnmondgebied is een harde zuidwestenwind van windkracht 7 gemeten.

07:09 uur

Het zwaartepunt van de storm wordt verwacht tussen 09.00 en 12.00 uur donderdag.

07:01 uur

Fietsers trotseren de harde wind, ook op de Erasmusbrug.

07:00 uur

Een aantal mensen kiest vandaag liever voor de auto of het openbaar vervoer in plaats van de fiets.

06:35 uur

De containerterminals op de Maasvlakte zijn gesloten vanwege de storm. Er worden verkeersregelaars ingezet om vrachtverkeer de goede kant op te leiden.

06:25 uur

De politie zet extra personeel in deze donderdagmorgen.