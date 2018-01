Storm houdt ook huis bij Feyenoord en FC Dordrecht

Één van de videotorens op Varkenoord is door de storm omgewaaid foto: Raymond van Meenen

Ook op het trainingscomplex van Feyenoord zijn de gevolgen van de storm, die donderdag door de regio Rijnmond raasde, zichtbaar. Raymond van Meenen, manager van de Feyenoord Academy, heeft een foto op Twitter geplaatst van een omgewaaide videotoren op Varkenoord.

Het eerste elftal van Feyenoord heeft geen last van de storm. Zij hebben vandaag een rustdag. Vanaf vrijdag werkt het team van Giovanni van Bronckhorst met twee besloten trainingen nog toe naar de hervatting van de eredivisie. Komende zondag speelt Feyenoord uit bij Ajax.

Bij De Kuip is één van de muntencontainers omver gewaaid. Dit is een hokje waar mensen hun consumptiemunten kunnen kopen. Verder is er alleen kleine schade, zoals een kapot hek bij een trainingsveld op Varkenoord.

Boom waait op dak van De Krommedijk

FC Dordrecht heeft de meeste last gehad van de storm in de regio. Er is een boom op het dak van het stadion De Krommedijk gewaaid. Dat gebeurde aan de kant van het vak van de uitsupporters.

Sparta en Excelsior geen last van de storm

Bij Excelsior en Sparta is de overlast van de storm nagenoeg uitgebleven. Op Woudestein hebben ze geen enkele schade geleden, bij één van de trainingsvelden verderop zijn wel twee dug-outs gesneuveld.

Bij Het Kasteel is een boom omgewaaid en zijn er enkele reclameborden gesneuveld. Maar gelukkig is er geen grote schade ontstaan.