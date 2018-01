'Gebruikers assistentiehonden worden vaak geweigerd'

Geweigerd worden in een taxi, een dierentuin en zelfs een ziekenhuis. Het is voor mensen met een hulphond bijna de dagelijkse praktijk. De Stichting Gebruikers Assistentiehonden hield daarom woensdagavond de bijeenkomst 'Een hond voor het leven'.

"Als ik niet naar binnen mag, ben ik erg verdrietig", vertelt voorzitter Sidney Tetelepta. Omdat hij een oogziekte heeft, is hij afhankelijk van zijn hulphond Bas.

Zelf wordt hij ook weleens geweigerd, maar dan komt het meestal goed. "Ik ga het gesprek aan. Ook namens de stichting. Dan wordt het wel opgelost."

Geraniums



Tetelepta is dan ook vooral bezorgd over andere mensen met een hulphond die geweigerd worden. "Een groot deel van mijn achterban is niet in staat om voor zijn of haar belangen op te komen. Zij blijven thuis zitten, achter de geraniums."

Redenen om mensen te weigeren lopen uiteen van onhygiënisch tot onrein volgens meerdere geloven, zegt Tetelepta. Imam Azzedine Karrat van de Rotterdamse Essalam moskee was daarom ook uitgenodigd om over de problemen te praten.

Misverstand



Karrat vindt het weigeren van hulphonden uit den boze, omdat er plek moet zijn voor iedereen. Dat honden onrein zijn volgens de Koran noemt hij een misverstand.

"Je merkt wel dat mensen afstand nemen van honden, omdat er meningsverschillen zijn over het speeksel van honden en of je een hond als huisdier mag nemen. Dat heeft met onwetendheid te maken en ook met dat mensen het verkeerd begrijpen."

Recht



Tetelepta blijft zich inzetten voor mensen met een hulphond. "Volgens de wet mogen assistentiehonden niet geweigerd worden, maar mensen houden zich daar niet goed aan. Ik wil bekendheid geven aan het probleem en ervoor zorgen dat iedereen recht heeft tot toegang."