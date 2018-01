Deel dit artikel:











VVD Rotterdam lanceert site tegen gedumpt huisvuil Afvalcontainer met vulgraadmeter

Volle ondergrondse containers in Rotterdam, met vuilniszakken en andere troep ernaast omdat het niet meer in de container past. De klachten erover nemen explosief toe. De VVD is daarom een actiewebsite gestart. Wethouder Eerdmans heeft beterschap beloofd.

"Rotterdammers melden ons dat het echt erger geworden is, dat er meer afval op straat ligt dan eerst", zegt Jan-Willen Verheij van de VVD. Ook SP en Partij voor de Dieren horen die geluiden. Zijn partij roept daarom Rotterdammers op om foto's te maken van verkeerd geplaatste vuilnis en die te delen op de speciale site . Wethouder Eerdmans verzekert dat Rotterdam schoner geworden is, op de Afrikaanderwijk na. Verdubbeling

Toch is het aantal meldingen van afval naast de containers vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2016. Toch is het aantal meldingen van afval naast de containers vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2016. Eerdmans relativeert die toename. Hij denkt dat de gemeentelijke app BuitenBeter het makkelijker heeft gemaakt klachten te melden. De wethouder ziet liever dat Rotterdammers hun klacht via die app melden dan op de website van de VVD. Vulgraadmeter

Wethouder Eerdmans: "Binnenkort zijn alle vuilcontainers uitgerust met vulgraadmeters, zodat we weten wanneer de container vol is. De eerste vulgraadmeters zijn afgelopen jaar geplaatst. Dat gaat er voor zorgen dat het probleem wordt aangepakt." Wethouder Eerdmans: "Binnenkort zijn alle vuilcontainers uitgerust met vulgraadmeters, zodat we weten wanneer de container vol is. De eerste vulgraadmeters zijn afgelopen jaar geplaatst. Dat gaat er voor zorgen dat het probleem wordt aangepakt." De wethouder laat onderzoeken of het mogelijk is om via een lampje te laten zien of een container vol is of niet.