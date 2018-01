50 jaar na de Plof van Pernis: 'Je bent hier gewoon kwetsbaar'

Een harde klap en een vuurbal herinnert de 63-jarige Reg Verbaas zich vooral als hij naar de pijpen van de Shell-installaties in Pernis kijkt. In de vroege ochtend van 20 januari 1968, deze week vijftig jaar geleden, vond daar het grootste ongeluk in de Rotterdamse haven uit de geschiedenis plaats.

Verbaas kijkt door de ruit van een kleine kamer naar buiten. Achter een aarden wal ziet hij de pijpen waar destijds een explosie gebeurde. Twee mensen vonden de dood en tientallen raakten gewond. In Hoogvliet, Pernis en Vlaardingen lagen bij vele honderden huizen de ruiten eruit. Het raam in de kamer van Verbaas was er één van.

"Het is niet alsof ik er een trauma aan overgehouden heb", zegt hij nuchter als hij na jaren weer in het huis aan de Ferdinand Huykstraat is waar hij is opgegroeid. "Maar het is een herinnering aan het feit dat het toch wel gevaarlijk kan zijn. Dat je kwetsbaar bent."

RTV Rijnmond blikt deze week in een serie met getuigen en deskundigen terug op de explosie bij Shell Pernis van 20 januari 1968, een van de grootste ongelukken in de Rotterdamse haven. Vandaag het verhaal van Reg Verbaas, toen een 13-jarige jongen in Hoogvliet.

De klap en de ravage



Verbaas lag vijftig jaar geleden te slapen onder zijn dekentje. Het was zaterdag en hij moest - zoals toen nog gebruikelijk was - naar school. Samen met zijn twee broertjes lag hij te slapen, net als zijn moeder. Zijn vader had nachtdienst als operator bij de Shell.

Verbaas: "Het was rond 04:30 uur. Het aparte was dat we eerst helemaal niets hoorden. Daarna stortte alles in." De drukgolf blaast in vrijwel heel Hoogvliet en Pernis de ramen eruit. Gordijnen worden met glassplinters in het plafond vastgeprikt, alsof het punaises zijn.

"En toen een harde klap en een vuurbal. Het is eigenlijk niet te beschrijven. Mijn moeder heeft mij en mijn broers uit bed gehaald en in de wc gezet, een ruimte zonder ramen. Daar hebben we een kwartier gezeten. Toen het stil bleef, zijn we het toilet uit gegaan."

Binnen trof de familie Verbaas een ravage aan. "De achterpui was opgeschoven. Alle ramen aan de achterkant lagen eruit."

Waar is vader?



Dat het goed mis was bij de Shell, was meteen duidelijk. Moeder Verbaas probeerde contact te krijgen met Shell om erachter te komen hoe het met haar man ging. Maar er werd niet opgenomen.

"Mijn broer is door mijn moeder naar Shell gestuurd. Daar heeft hij met heel wat andere mensen staan wachten, maar hij kreeg ook niets te horen."

Het wachten duurde uren. Terwijl de familie Verbaas druk bezig was met het puinruimen, kwam vader aan het einde van de middag aanrijden op zijn Solex.

"Hij was gewond geraakt", vertelt Verbaas. "Nadat de fabriek was stilgelegd hadden ze hem met een schip naar Schiedam gevaren. Daar is hij naar het ziekenhuis gebracht en is zijn neus gehecht. Vervolgens is hij teruggegaan naar de Shell om zijn Solex op te halen en is hij naar huis gereden."

Onwerkelijk is een woord dat meerdere keren terugkeert in het verhaal van Verbaas. De dag na de explosie liepen meerdere cameraploegen uit Duitsland, Engeland en Frankrijk door de straten van Hoogvliet, vertelt hij. "Zo'n impact had de klap gehad, ook in het buitenland."

Impact

Verbaas staat nog steeds voor het raam te kijken terwijl hij zijn verhaal vertelt. "Die aarden wal was er toen nog niet", legt hij uit. "En die pijpen bij Shell, dat waren er eerder nog veel meer."

"Tsja, we wonen in de Europoort en het is dus altijd dichtbij", concludeert hij. "Het is wel een blijvende herinnering geweest. Je bent hier gewoon kwetsbaar."