Cel geëist tegen Rotterdammer voor ontucht met jongens

Justitie wil dat een Rotterdamse sportmasseur 2,5 jaar de cel ingaat voor ontucht. De 52-jarige man zou twee jongens hebben misbruikt.

Naast een celstraf wil justitie ook dat hij vijf jaar lang onder toezicht komt van de reclassering. Onderdeel daarvan is behandeling in een psychiatrische polikliniek.

De verdachte heeft een van de twee aanrandingen bekend. Hij zegt grote spijt te hebben.

Half ontkleed en massage



De zaak was aan het rollen gebracht door een 15-jarige jongen. Hij was half ontkleed uit de woning van de verdachte gevlucht en had zich bij de politie gemeld.

Verdachte Roy L. ontkende eerst. Toen zijn DNA op het geslachtsdeel van de jongen werd aangetroffen, heeft hij het misbruik alsnog toegegeven.

"We hadden een heel persoonlijk gesprek. Ik vertelde dat ik op mijn 13e was verkracht in Suriname. Hij streelde mijn rug en van het een kwam het ander." L. ontkent geweld te hebben gebruikt.







Roeping



De tweede jongen had hij op de voetbalvereniging gemasseerd. "Hij kreeg een erectie. Dat gebeurt wel vaker op de massagetafel. Ik ben gestopt. Er is verder niets gebeurd."De rechter hield Roy L. enkele seksueel getinte tweets voor, waarin hij contact met jongens lijkt te zoeken. Zo schreef hij: "Lekkere pik, ik wil je pijpen."

De verdachte had daar de volgende verklaring voor: "Ik heb over de hele wereld jongens benaderd, die hun lichaam verkopen. Het is een roeping om mensen te helpen. Dat is overal gelukt, van Colombia tot Bangladesh. Ik stuurde hen dan geld, zodat ze niet meer in de prostituee hoefden."

L. verklaarde een gelovig mens te zijn. "De Bijbel leert mij dat ik niet mag liegen." De rechter zei daarop: "Dat heeft u bij de eerste jongen toch wel gedaan?"

De verdachte moest erkennen dat hij daar niet de waarheid had gesproken. Bij het kerkgenootschap in Rotterdam-Zuid waar de man actief was, is hij niet meer welkom.

Eerdere veroordeling



De Rotterdammer heeft eerder 21 jaar cel gehad in Brazilië voor drugshandel. "Het was verschrikkelijk. Ik heb gezien hoe mensen werden onthoofd."

De man mocht een deel van die straf in Nederland uitzitten. Hij was voorwaardelijk vrijgelaten, maar justitie wil dat hij alsnog ruim twee jaar van die oude straf uitzit. Dat moet bij de straf in de ontuchtzaak worden opgeteld. In totaal zou het op bijna vijf jaar cel komen.

Trouwen



De Rotterdammer heeft trouwplannen met een vrouw uit Oeganda. "Ze wacht tot ik weer vrijkom."

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.