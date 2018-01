Een duik in het TV Rijnmond archief van Ajax - Feyenoord

David Connolly scoort in de Arena Foto: ANP Robert Vos

Zondagmiddag, half 3. Tijd voor De Klassieker, Ajax – Feyenoord. Om in de stemming te komen zijn wij in het TV Archief gedoken, op zoek naar mooie beelden uit het verleden van deze strijd tussen de twee Nederlandse topclubs.

Dennis van Eersel, die zondag samen met Sinclair Bischop verslag doet op Radio Rijnmond, heeft er in elk geval al zin in. Hij dook mooie beeld- en geluidsfragmenten op van Rotterdamse successen en doelpunten in Amsterdam.

Bekijk hierboven het resultaat.