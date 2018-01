Honderden stormmeldingen bij de hulpdiensten

De brandweer heeft tot en met donderdagmiddag meer dan vijfhonderd meldingen gekregen over de stormoverlast. Het noodnummer 112 kreeg meer dan 250 telefoontjes binnen. De westerstorm is inmiddels over het hoogtepunt heen.

De meldingen gingen onder meer over omgewaaide bomen en takken, afgewaaide daken, beschadigde gevels en andersoortige schades.

Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert om alleen 112 te bellen in geval van levensbedreigende situaties. “Het belangrijkste is dat we bereikbaar blijven en dat we kunnen helpen.” Voor niet-levensbedreigende situaties adviseert hij met de gemeente te bellen.

Files en ongelukken

Door de storm ontstonden tientallen kilometers file door ongelukken en omgewaaide vrachtwagens. De A29, A20 en A4 zijn afgesloten geweest voor verkeer vanwege die problemen. Nog steeds wordt aangeraden om zo min mogelijk de weg op te gaan, en ook de avondspits zal naar verwachting nog hinder ondervinden van de storm.

Daken weggewaaid

In onze regio is de wind zo sterk geweest dat de daken van woningen in onder meer Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam-Charlois zijn weggewaaid

Volgens weerman Ed Aldus is het vanaf 2003 de vijftiende keer dat het KNMI code rood heeft afgegeven. De storm van deze donderdag is de 63e storm van minstens windkracht 10 sinds 1910.