VIDEO: Dak van flat afgewaaid - 32 woningen ontruimd Het dak waaide finaal van deze flat af. Het is nog onzeker wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen.

Het dak van een flat aan de Landmanstraat in Rotterdam-Charlois is er donderdagmorgen afgewaaid door de harde wind. 32 huizen werden ontruimd. Later zijn vier huizen vrijgegeven, omdat ze toch veilig bleken te zijn. De bewoners worden opgevangen in sporthal Wielewaal.

Onverwacht

Chanel woont in een van de huizen onder het weggewaaide dak: Chanel woont in een van de huizen onder het weggewaaide dak: “Ik werd wakker door heel veel lawaai en herrie buiten. En ineens lag het hele bovenstuk van m’n dak op de grond bij de buren. Ik besefte niet helemaal wat er was gebeurd, ik heb heel snel alles gepakt, me aangekleed en ben naar buiten gegaan. Ik heb niet eens sokken aan!” Complexe situatie

Jop Heinen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar het is wel een heel complexe situatie. We weten nog niet of het stabiel of waterdicht genoeg is. We hebben tijd nodig om dit samen met de aannemer goed te onderzoeken en het zoveel mogelijk te herstellen.” Jop Heinen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar het is wel een heel complexe situatie. We weten nog niet of het stabiel of waterdicht genoeg is. We hebben tijd nodig om dit samen met de aannemer goed te onderzoeken en het zoveel mogelijk te herstellen.” Het weggewaaide dak ligt nog grotendeels bovenop de flat, maar dat maakt de situatie ook instabiel. “Ik durf niet te zeggen of je van bovenaf direct de zolders op kunt kijken, maar het kan zeker niet voor een dak doorgaan”, zegt Heinen. Onduidelijk

Wanneer de bewoners terug naar huis kunnen, is nog niet bekend. Wanneer de bewoners terug naar huis kunnen, is nog niet bekend. “Het mooiste zou zijn als iedereen vandaag weer terug naar huis zou kunnen, maar dat moet nog blijken. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat de bovenste woningen vandaag al voldoende gerepareerd zullen zijn.”