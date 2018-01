Geen vogelgriep in Dordts Wantijpark

Er is geen sprake van vogelgriep in het Dordtse Wantijpark. Dat heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren vastgesteld, zegt de gemeente Dordrecht.

Vorige week werden meerdere dode Pauwstaartduiven aangetroffen in het park. De gemeente heeft daarna onderzoek laten doen naar mogelijke vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat daar geen sprake van is. Waar de duiven wel aan zijn overleden, is nog niet duidelijk.

Dierenverzorgers in het park droegen deze week uit voorzorg beschermende kleding, handschoenen en mondkapjes om eventuele verspreiding te voorkomen.

Bezoekers kregen het verzoek uit de buurt van de dieren te blijven. Het advies van de gemeente is per direct ingetrokken. Het hele park is weer vrij toegankelijk.

Sinds eind vorig jaar geldt een landelijke ophokplicht vanwege de uitbraak van de vogelgriep in Flevoland.