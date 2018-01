Deel dit artikel:











DNA-onderzoek naar clubliefde van Feyenoordfans

Voetbalclub Feyenoord gaat op zoek naar het zogenaamde Feyenoord-gen in een 'groot Feyenoord DNA-onderzoek'. De voetbalclub is benieuwd of de liefde voor Feyenoord onder haar supporters genetisch bepaald is.

Fans kunnen online een test doen naar wat voor type supporter ze zijn. Vervolgens kunnen ze aangeven of ze mee willen doen aan het DNA-onderzoek. Daarbij moeten supporters toestemming geven voor het afnemen van wangslijm. Dat wordt vervolgens door wetenschappers van genetisch onderzoeksbureau Omnigen onderzocht. Volgens een woordvoerder wordt er zeer nauwkeurig omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. DNA wordt niet onderzocht op erfelijkheidsfactoren of medische kenmerken. Ludieke actie

Het gaat om een ludieke actie. Toch gaat Omnigen serieus met het DNA-onderzoek aan de slag, zegt oprichter Berry Kriesels. "We kijken naar ruim 500 duizend biomarkers." "We kijken vooral of we significante verschillen in het DNA terugzien bij de groep meest enthousiaste supporters. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om bijzonder veel adrenaline of houden van avontuur", zegt Kriesels. Knipoog

Het genetisch onderzoeksbureau gaat met een team van tien man aan het onderzoek werken. Zij verwachten in februari of maart de wangslijmsamples en in april de onderzoeksresultaten. Kriesels noemt het een onderzoek met een knipoog: "We hopen natuurlijk, zoals bij elk onderzoek, dat we iets interessants vinden." In 2016 deed een professor economie aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar hoe trouw voetbalsupporters zijn aan hun club. Daaruit bleek dat Feyenoord de meest trouwe supporters heeft.