Hoe blijft de motor van Nederland draaien? Ontdek het in Rijnmond Nu!

Vergeet de 'oude economie'; welkom bij de nieuwe. De plek waar je woont en werkt verandert sneller dan je denkt. Zeker in de grote steden in Zuid-Holland gaat het in rap tempo.

Niet voor niets zitten we midden in de 'motor van de Nederlandse Economie'. Maar hoe houden we die motor draaiende?? In elk geval niet door ouderwets achterover te zitten. Niet door af te wachten wat de steden doen maar méé op die (electrische) trein te springen! Hóe die omslag van samenleving en economie vorm te geven? Rijnmond Nu vindt het antwoord op de People's Businessbeurs in het WTC in Rotterdam! Luister tussen 16:00 en 19:00 naar Radio Rijnmond.

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

