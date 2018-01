Deel dit artikel:











Verdachte blijft in de cel voor dood Rotterdamse vrouw Mathenesserweg - Foto: MediaTV

De man die vastzit voor de dood van een 41-jarige Rotterdamse vrouw blijft nog twee weken vastzitten. De 60-jarige verdachte was in de woning aan de Mathenesserweg toen het slachtoffer werd gevonden door de politie. De man was een bekende van de vrouw.

Na de vondst van de vrouw zijn in totaal vier mensen aangehouden. Het gaat om familie en vrienden van het slachtoffer. Drie van hen zijn weer op vrije voeten. De 60-jarige verdachte werd donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. De politie is nog op zoek naar getuigen in deze zaak.