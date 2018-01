Celstraf en tbs geëist tegen straatrover

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 20-jarige man drie jaar de cel in gaat en tbs krijgt voor het beroven van meerdere mensen. De verdachte sloeg in een maand tijd meermaals toe in Rotterdam en Den Haag.

Het gaat in totaal om zes berovingen. In de regio Rotterdam overviel hij twee keer mensen in de metro en hij hield een wapen tegen het hoofd van een treinpassagier. In Den Haag sloeg hij een trampassagier en bedreigde iemand op straat met een vuurwapen.

Machteloos

"Voor alle slachtoffers geldt uiteraard dat zij niet konden weten of het om een echt wapen ging of niet", zegt de officier van justitie. Ze noemt de berovingen "zeer schokkend".

"Zeker in een trein, tram of metro kun je als slachtoffer geen kant op. Het kan niet anders of zij moeten zich zeer angstig en machteloos hebben gevoeld. Door het vuurwapengebruik hadden deze berovingen nog meer impact."

Dwangverpleging

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte geen spijt betuigd en heeft hij wel een strafblad. De man is licht verminderd toerekeningsvatbaar en daar houdt justitie rekening mee in de eis.

Het OM vindt het risico op herhaling te hoog als de verdachte niet behandeld wordt. Omdat hij daar niet aan wil meewerken, kan behandeling alleen door middel van tbs met dwangverpleging.