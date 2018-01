Westerstorm laat ravage achter in Dordrecht

Bewoners van 21 huizen in de Dordtse wijk De Staart kunnen voorlopig niet terug naar huis. De daken zijn donderdag door de heftige westerstorm van de woningen afgerukt.

"Ik zag het dak omhoog komen. Een meter of 6,7. Het dak lag precies op de bungalow waar ik op uitkijk", vertelt een van de getroffen bewoners. "Het was een gigantische bende."

Een windvlaag zorgde ervoor dat de daken van meerdere huizen op de Oosterdiep en Keteldiep wegwaaiden. De brokstukken kwamen op huizen op de achtergelegen Haringvlietstraat terecht.

Wonder



Een andere bewoner zat net aan tafel te eten toen de daken losraakten. "Het hele spul kwam naar binnen. Gelukkig mankeer ik niks. Als je ziet waar we hadden kunnen zitten, bijvoorbeeld op de bank, dan was het wel een behoorlijk ongeluk geweest."

De andere bewoner vindt het een wonder is dat er geen gewonden zijn gevallen. "Er vlogen grote stenen lange me. Ik heb toch wel een engeltje op m'n schouder."

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht ging 's middags op bezoek bij de gedupeerden. "Dit is zeker even schrikken. Het ziet er heel heftig uit. Ik probeer de bewoners een steuntje in de rug te bieden."

Sterrenburg



Niet alleen in de wijk De Staart ging het flink tekeer. Ook op de Arentsburg in de wijk Sterrenburg ging het mis.

"Ik was toevallig boven en zag een schaduw in het raam. Toen zag ik dat het dak in het water kieperde." De schrik zit er nog goed in bij meneer Goedhart. De dakbedekking van zijn huis is losgerukt door de wind.

Goedhart had niets in de gaten tot het 'een herrie van jewelste werd'. "Rond 09:00 uur was hier een enorme windstoot. 11 meter bij 5,5 meter dakbedekking ligt nu in de sloot."

De Dordtenaar spreekt van een enorme ramp. "Het is alleen de bedekking, het hout enzo ligt er nog. Maar als het gaat regenen, wordt alles hier binnen nat."