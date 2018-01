Leefbaar wil komst patienten met psychische klachten in Oosterflank voorkomen

Deel dit artikel:











Leefbaar Rotterdam wil 'alles in het werk stellen' om de plaatsing van patiënten met psychosociale klachten in verzorgingshuis De Evenaar in Rotterdam Oosterflank te voorkomen. Dat zegt raadslid Michel van Elck, een dag na een bewogen bewonersbijeenkomst over de gedeeltelijke herbestemming van het verzorgingshuis.

Wethouder Sven de Langen wil naast ouderen ook alleenstaande Rotterdammers met psychische problemen en gezinnen die tijdelijk opvang nodig hebben opvangen in het pand. Dat stuitte tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst woensdag op veel verzet van buurtbewoners. Bewoners begrijpen niet waarom deze voorziening in hun wijk komt, terwijl er al een opvang in de buurt zit. "Het is te veel, hier mag niets meer bij", zegt een bewoner. "Als u eens wist wat voor types hier al rondlopen, met zware verslavingsproblematiek. We zijn bang voor nog meer overlast." Dat erkent ook Van Elck: "Oosterflank is een zogenoemde rode wijk, die onder druk staat. Daar moeten niet dit soort voorzieningen bijkomen, maar er juist van af." Handtekeningen

Volgens wethouder De Langen is er voor deze mix gekozen, omdat De Evenaar nu deels leegstaat. "Door deze mix van doelgroepen krijgen we ook een mix van financieringen, waardoor De Evenaar open kan blijven." De bewoners zijn inmiddels een handtekeningenactie gestart tegen het plan. "15 april eindigt de bewonersparticipatie, daarna gaat het naar de gemeenteraad. Wij zullen daarna een voorstel indienen om deze voorziening te sluiten", zegt Van Elck. Over twee weken komt wethouder De Langen weer naar Oosterflank om informatie te geven. Maar hij wil zijn plannen voorlopig niet aanpassen. "Het college heeft dit besluit genomen, wij gaan dit zo goed mogelijk uitwerken", besluit de wethouder.