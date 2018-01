Bewoners flat met afgewaaid dak weer naar huis

De bewoners van de flat aan de Landmanstraat in Rotterdam-Charlois kunnen bijna allemaal donderdagavond weer naar huis.

In de storm van donderdagmorgen waaide het dak van de flat.

De meeste huizen in de flat zijn inmiddels voldoende gerepareerd door de aannemer. Bewoners waren opgevangen in sporthal de Wielewaal, maar het merendeel is inmiddels weer naar huis.

Vier woningen bovenin konden niet met een spoedreparatie veilig worden gemaakt. De bewoners daarvan overnachten in een hotel.